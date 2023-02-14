Американська модель у прозорому топі і спідниці прийшла на фешншоу у Нью-Йорку

На тижні моди у Нью-Йорку в об'єктиви папараці потрапила американська модель і світська левиця – 26 річна Лорі Гарві. Вона відвідала фешншоу бренду Tory Burch.

Лорі обрала образ із весняно-літньої колекції 2023 цього бренду. На ній був прозорий топ кремового кольору з довгими рукавами, під який вона одягла блакитний мереживний бюстгальтер. Верх вона поєднала зі спідницею, яка складалася із темно-синьої обтислої частини і чорної прозорої шифонової частини. Нижче талії був лакований ремінець із невеликим гаманцем.

Лорі Гарві / Фото: Getty Images

Лук Гарві доповнила туфлями кольору Тіффані і чорною сумкою із золотим ланцюжком-ручкою. Ідеально рівне боб-каре, макіяж смокі-айс і елегантні сережки завершили стильний аутфіт Лорі.

Нагадаємо, модель Sports Illustrated Swimsuit Брукс Нейдер з'явилася на вулицях Нью-Йорка у мереживній прозорій сукні і зі шкіряним поясом-корсетом.

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