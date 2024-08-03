Американська порноакторка, яка народилася у Києві, у мереживній білизні продемонструвала сексуальні форми

Акторка фільмів для дорослих у відвертому образі постала у зніманнях.

Американська порноакторка українсько-нігерійського походження, яка народилася у Києві, – Бетані Бенц – опублікувала в Instagram відео з пікантної фотосесії.

Перед об'єктивом фотокамери Бетані спокусливо позувала у чорній мереживній білизні з відвертим декольте, демонструючи свої сексуальні форми.

У Бенц було ідеально рівне укладання, макіяж із акцентом на очах, довгий світлий манікюр, сережки-пусети у вухах, ланцюжок із підвіскою на шиї і пірсинг із камінням у пупку.

Нагадаємо, американська порноакторка Angel Youngs у мініатюрному бікіні похизувалася пишним і сексуальним бюстом.

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