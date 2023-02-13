Американська співачка блиснула мереживним бюстгальтером і волохатими руками

В об'єктиви папараці на вулицях Нью-Йорка потрапила американська співачка і ютуберка - Нікі Дерматіно. Вона вийшла у світ у досить дивному аутфіті.

Артистка одягла лакований корсетний топ поверх чорного мереживного бюстгальтера і перетисла ним пишні груди. Це мало не гарний вигляд.

Нікі Дерматіно / Фото: Getty Images

Верх вона скомбінувала з чорними джинсами-кльош і рожевим взуттям у сіточку.

Шию Дерматіно прикрасила чорним намистом із величезним чорним хрестом, на обличчі були гламурні окуляри у рожевій оправі, а в руці вона несла срібну сумочку. Лук дівчина доповнила манікюром кольору металік.

А ще Нікі нехтує депіляцією. На її руках дуже помітне чорне волосся. Але зірку, схоже, це анітрохи не хвилює.

Нікі Дерматіно / Фото: Getty Images

Тож, якщо ви втомилися від постійної необхідності позбавлятися від зайвого волосся – беріть приклад із Дерматіно, яка - за абсолютну природність.

Нагадаємо, зірка серіалу "Корона" Емма Коррін прийшла на прем'єру фільму у Лондоні у короткій сукні, яка нагадувала пакет із золотою рибкою, і з волохатими ногами.

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