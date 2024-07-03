Американська співачка екстремально короткою сукнею зі стразами підкреслила стрункі ноги

35-річна Muni Long вирішила привернути до себе увагу блискучим міні.
Американська співачка Muni Long відвідала церемонію нагородження премії BET Awards у Лос-Анджелесі.
На "червоній" доріжці зірка привернула увагу своїм пікантним луком. Вона була одягнена в екстремально коротку сукню без бретельок, повністю розшиту срібними стразами, і з розрізом. Вбрання чудово підкреслило її стрункі ноги.
Взута вона була у прозорі пластикові босоніжки з ремінцями з кристалами.
Артистка зробила хвилясте укладання, макіяж із димчатими тінями на повіках, прикрасила шию діамантовим чокером, зап'ястя – браслетом із діамантами, а пальці – каблучками. Свій лук Muni Long завершила білим педикюром і довгим нюдовим манікюром із золотим декором.
Нагадаємо, американська артистка Андра Дей на премії сяяла у "голій" сукні від бренду Abodi, яка складалася з прозорої тканини, прикрашеної сіткою зі срібними стразами і торочкою.
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