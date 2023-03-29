Американська співачка у прозорій мінісукні похизувалася сексуальним декольте на червоній доріжці

Американська артистка Медісон Бір відвідала церемонію вручення музичних нагород iHeartRadio Music Awards 2023, яка відбулася у театрі Dolby у Лос-Анджелесі.

На червоній доріжці красуня постала у відвертому образі. На ній була прозора мінісукня, створена із металевої фурнітури. Вбрання мало сексуальне декольте, яке привертало увагу всіх довкола.

Медісон Бір / Фото: Getty Images

Сукня дозволила Бір продемонструвати свої стрункі ноги.

Медісон доповнила лук срібними босоніжками на шпильках. Вона зробила ніжний макіяж і зачіску, зібравши волосся ззаду і випустивши спереду пасма. У вухах були срібні сережки-кільця. Молочний манікюр і білий педикюр завершили аутфіт Бір.

Нагадаємо, на церемонії побувала також Гайді Клум, яка сяяла у синій блискучій асиметричній сукні від бренду Julien Macdonald із пікантним декольте і високим розрізом.

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