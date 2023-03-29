Американська співачка у прозорій мінісукні похизувалася сексуальним декольте на червоній доріжці

Медісон Бір зробила ставку на відверте вбрання.
Американська артистка Медісон Бір відвідала церемонію вручення музичних нагород iHeartRadio Music Awards 2023, яка відбулася у театрі Dolby у Лос-Анджелесі.
На червоній доріжці красуня постала у відвертому образі. На ній була прозора мінісукня, створена із металевої фурнітури. Вбрання мало сексуальне декольте, яке привертало увагу всіх довкола.
Сукня дозволила Бір продемонструвати свої стрункі ноги.
Медісон доповнила лук срібними босоніжками на шпильках. Вона зробила ніжний макіяж і зачіску, зібравши волосся ззаду і випустивши спереду пасма. У вухах були срібні сережки-кільця. Молочний манікюр і білий педикюр завершили аутфіт Бір.
Нагадаємо, на церемонії побувала також Гайді Клум, яка сяяла у синій блискучій асиметричній сукні від бренду Julien Macdonald із пікантним декольте і високим розрізом.
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