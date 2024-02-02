Американська співачка з'явилася на заході у жакеті на голе тіло з глибоким декольте

Міккі Гайтон в образі total red вийшла на червону доріжку.

Американська артистка Міккі Гайтон відвідала у Нью-Йорку щорічний захід The American Heart Association Red Dress Collection Concert 2024, спрямований на підвищення обізнаності жінок про серцево-судинні захворювання.

На червоній доріжці зірка постала у червоному костюмі, який складався зі штанів-кльош і приталеного жакета на голе тіло з глибоким декольте, яке підкреслило її сексуальні груди.

Міккі Гайтон / Фото: Getty Images

Аутфіт Міккі доповнила гарною зачіскою з локонами, макіяжем із накладними довгими віями та червоною помадою і червоними гостроносими туфлями.

У вухах у неї були діамантові сережки, на шиї – діамантове кольє, а на руці – каблучка. Французький манікюр із акцентним черовним завершили лук Гайтон.

Читайте також: