Американська ведуча в обтислій сукні з розрізом до стегна продемонструвала гарні ноги

Американська ведуча Нішель Тернер відвідала церемонію вручення нагород 34-го щорічного Міжнародного кінофестивалю в Палм-Спрінгсі, який відбувся у Каліфорнії.

Перед фотокамерами зірка з'явилася у лаконічній обтислій чорній сукні максі з високим розрізом до стегна, який дозволив їй продемонструвати свої гарні ноги.

Нішель Тернер / Фото: Associated Press

Вбрання вона доповнила червоним клатчем і чорними босоніжками зі стразами і на шпильках.

Волоси Тернер зібрала у низький хвіст і зробила макіяж із пишними віями та червоною помадою. У вухах були гарні сережки з діамантами, а на руках – діамантові браслети.

Нішель Тернер / Фото: Associated Press

Нагадаємо, на церемонію прийшла також володарка "Оскара" Віола Девіс. Вона сяяла у блакитній сукні з червоною облямівкою і V-подібним вирізом.

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