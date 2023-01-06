Американська ведуча в обтислій сукні з розрізом до стегна продемонструвала гарні ноги

Нішель Тернер підкреслила фігуру чорною сукнею з розрізом.
Американська ведуча Нішель Тернер відвідала церемонію вручення нагород 34-го щорічного Міжнародного кінофестивалю в Палм-Спрінгсі, який відбувся у Каліфорнії.
Перед фотокамерами зірка з'явилася у лаконічній обтислій чорній сукні максі з високим розрізом до стегна, який дозволив їй продемонструвати свої гарні ноги.
Вбрання вона доповнила червоним клатчем і чорними босоніжками зі стразами і на шпильках.
Волоси Тернер зібрала у низький хвіст і зробила макіяж із пишними віями та червоною помадою. У вухах були гарні сережки з діамантами, а на руках – діамантові браслети.
Нагадаємо, на церемонію прийшла також володарка "Оскара" Віола Девіс. Вона сяяла у блакитній сукні з червоною облямівкою і V-подібним вирізом.
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