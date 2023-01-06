Категорія
Леді
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспортРедакція
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Американська ведуча в обтислій сукні з розрізом до стегна продемонструвала гарні ноги

Автор
Аліна ОнопаАліна Онопа
Дата публікації
Перегляди
1183
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Американська ведуча в обтислій сукні з розрізом до стегна продемонструвала гарні ноги

Нішель Тернер / Фото: Associated Press

Нішель Тернер підкреслила фігуру чорною сукнею з розрізом.

Американська ведуча Нішель Тернер відвідала церемонію вручення нагород 34-го щорічного Міжнародного кінофестивалю в Палм-Спрінгсі, який відбувся у Каліфорнії.

Перед фотокамерами зірка з'явилася у лаконічній обтислій чорній сукні максі з високим розрізом до стегна, який дозволив їй продемонструвати свої гарні ноги.

Нішель Тернер / © Associated Press
Нішель Тернер / Фото: Associated Press

Вбрання вона доповнила червоним клатчем і чорними босоніжками зі стразами і на шпильках.

Волоси Тернер зібрала у низький хвіст і зробила макіяж із пишними віями та червоною помадою. У вухах були гарні сережки з діамантами, а на руках – діамантові браслети.

Нішель Тернер / © Associated Press
Нішель Тернер / Фото: Associated Press

Нагадаємо, на церемонію прийшла також володарка "Оскара" Віола Девіс. Вона сяяла у блакитній сукні з червоною облямівкою і V-подібним вирізом.

Читайте також:

Повʼязані теми:

Дата публікації
Перегляди
1183
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація