Американська акторка одягла леопардову сукню 16-річної давнини на прем’єру супергеройського фільму

Каміла Мендес / © Getty Images

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Каміла Мендес відвідала прем’єру супергеройського фільму «Володарі Всесвіту» у Берліні, на якому постала в ефектному образі.

Акторка обрала для своєї появи на заході вінтажну сукню з колекції бренду Roberto Cavalli Pre-Fall 2010, яка мала шлейф, імітований корсет і шлейки, одну з яких вона спустила з плеча. Вбрання чудово підкреслило струнку фігуру Мендес.

Каміла Мендес / © Getty Images

Лук зірка доповнила скромною зачіскою, макіяжем з нюдовою помадою, металевими сережками-кільцями, металевим срібним чокером на шиї і парними браслетами на руках.

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Нагадажмо, Каміла Мендес обожнює «хижий принт», тому у її гардеробі є чимало речей з ним. Приміром, колись вона показала фігуру у купальнику з леопардовим принтом.

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