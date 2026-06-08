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- Шоу-бізнес
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Американська акторка одягла леопардову сукню 16-річної давнини на прем’єру супергеройського фільму
Каміла Мендес вийшла у світ у вбранні з анімалісчтиним прнтом від Roberto Cavalli.
Каміла Мендес відвідала прем’єру супергеройського фільму «Володарі Всесвіту» у Берліні, на якому постала в ефектному образі.
Акторка обрала для своєї появи на заході вінтажну сукню з колекції бренду Roberto Cavalli Pre-Fall 2010, яка мала шлейф, імітований корсет і шлейки, одну з яких вона спустила з плеча. Вбрання чудово підкреслило струнку фігуру Мендес.
Лук зірка доповнила скромною зачіскою, макіяжем з нюдовою помадою, металевими сережками-кільцями, металевим срібним чокером на шиї і парними браслетами на руках.
Нагадажмо, Каміла Мендес обожнює «хижий принт», тому у її гардеробі є чимало речей з ним. Приміром, колись вона показала фігуру у купальнику з леопардовим принтом.