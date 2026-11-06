Американська акторка у "голій" сукні з квітами блиснула білизною на прем’єрі фільму "Я – Роккі"

Анна-Софія Робб / © Getty Images

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Анна-Софія Робб відвідала прем’єру фільму «Я — Роккі» у Філадельфії. Там дівчина продемонструвала ніжний пікантний образ.

На ній була довга прозора мереживна сукня з коміром-стійкою, короткими рукавами-крильцями і фігурним подолом. Приталений крій підкреслював силует, а крізь тонке полотно проглядалася біла білизна з мереживом.

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Анна-Софія Робб / © Getty Images

До вбрання Робб підібрала білі мереживні туфлі. У вухах у неї були діамантові сережки-цвяшки, а на руці — каблучка.

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Анна-Софія зробила гарне укладання з локонами і бічним проділом, ніжний макіяж і перламутровий манікюр.

Нагадаємо, байопік «Я — Роккі», присвячений історії створення легендарного фільму «Роккі» та початку великої кар’єри Сильвестра Сталлоне, вийде в український прокат 19 листопада. Прем’єру приурочили до 50-річчя виходу оригінальної спортивної драми «Роккі», яка з’явилася на екранах 1976-го.

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