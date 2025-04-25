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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
160
Час на прочитання
1 хв

Американська акторка в шоколадній сукні з декольте у формі серця прийшла на мюзикл

38-річна Ліа Мішель обрала для культурного виходу вбрання трендового кольору від Michael Kors.

Автор публікації
Фото автора: Аліна Онопа Аліна Онопа
Ліа Мішель

Ліа Мішель / © Getty Images

Американська акторка і співачка Ліа Мішель відвідала прем’єру нового мюзиклу Боббі Даріна Just in Time на Бродвеї в театрі The Circle in the Square у Нью-Йорку.

На івенті вона постала у трикотажній довгій сукні трендового шоколадного кольору з весняної колекції 2025 бренду Michael Kors. Вбрання мало тонкі бретельки і декольте у формі серця. Талію Ліа підкреслила широким шкіряним коричневим поясом з металевою пряжкою.

/ © Getty Images

© Getty Images

Аутфіт Мішель доповнила чорними замшевими туфлями. Вона зробила хвилясте укладання, вечірній макіяж і молочний манікюр. У вухах у неї були лаконічні сережки-кільця, а на руці — каблучка з камінням.

Нагадаємо, Ліа Мішель продемонструвала лук у коричневій шкіряній сукні Brandon Maxwell з глибоким декольте до пупка.

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Дата публікації
Кількість переглядів
160
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