Американська акторка в шоколадній сукні з декольте у формі серця прийшла на мюзикл

Американська акторка і співачка Ліа Мішель відвідала прем’єру нового мюзиклу Боббі Даріна Just in Time на Бродвеї в театрі The Circle in the Square у Нью-Йорку.

На івенті вона постала у трикотажній довгій сукні трендового шоколадного кольору з весняної колекції 2025 бренду Michael Kors. Вбрання мало тонкі бретельки і декольте у формі серця. Талію Ліа підкреслила широким шкіряним коричневим поясом з металевою пряжкою.

Аутфіт Мішель доповнила чорними замшевими туфлями. Вона зробила хвилясте укладання, вечірній макіяж і молочний манікюр. У вухах у неї були лаконічні сережки-кільця, а на руці — каблучка з камінням.

