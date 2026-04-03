Американська акторка у сукні з лелітками і мереживом похизувалася пишним бюстом на івенті

Ровен Бланчард / © Associated Press

Американська акторка і фотомодель Ровен Бланчард відвідала прем’єру телесеріалу від Hulu «The Testaments», яка відбулася у Музеї кіноакадемії в Лос-Анджелесі. Зірка привернула увагу своїм ефектним аутфітом.

На Роен була чорна сукня приталеного силуету, розшита лелітками, від бренду Rodarte. Вбрання мало відкриту лінію плечей, оксамитову вставку на ліфі, оздоблену білим мереживом та чорною 3D-квіткою. Головним акцентом у її луку було відверте декольте, яке підкреслило її пишний бюст.

Бланчард зробила укладання з чубчиком і макіяж із бежевою помадою. А ще у неї був довгий відрослий бежевий манікюр. Вуха зірка прикрасила лаконічними сережками, а руки — каблучками з камінням.