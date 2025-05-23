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- Шоу-бізнес
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Американська акторка з'явилася на галавечорі у сукні з відвертим декольте і розрізом до стегна
54-річна Тараджі Генсон позувала на івенті у пікантному вбранні.
Американська акторка Тараджі Генсон стала гостею благодійного балу amfAR Cinema Against AIDS, який традиційно відбувся у межах Каннського кінофестивалю у готелі Hotel du Cap-Eden-Roc у місті Антіб. Його метою є допомога організаціям, які борються зі СНІДом.
Зірка обрала для своєї появи сміливу білу сукню зі шлейфом із колекції Gaurav Gupta Haute Couture зима 2024. Вбрання мало вирізи на тулубі, високий розріз до стегна і відверте декольте, яке дуже притисло її груди.
Аутфіт Генсон доповнила білими босоніжками зі стразами і на шпильках. вона зробила стильне укладання, макіяж із пишними накладними віями і ніжний манікюр із декором. Діамантові прикраси завершили лук Тараджі.
Нагадаємо, Тараджі Генсон на церемонії нагородження BET Awards 2024 у Лос-Анджелесі з’явилася у золотій довгій сукні по фігурі з бретельками-ланцюгами від бренду Balmain.