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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
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231
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1 хв

Американська акторка з'явилася на галавечорі у сукні з відвертим декольте і розрізом до стегна

54-річна Тараджі Генсон позувала на івенті у пікантному вбранні.

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Фото автора: Аліна Онопа Аліна Онопа
Тараджі Генсон

Тараджі Генсон / © Associated Press

Американська акторка Тараджі Генсон стала гостею благодійного балу amfAR Cinema Against AIDS, який традиційно відбувся у межах Каннського кінофестивалю у готелі Hotel du Cap-Eden-Roc у місті Антіб. Його метою є допомога організаціям, які борються зі СНІДом.

Тараджі Генсон / © Associated Press

Тараджі Генсон / © Associated Press

Зірка обрала для своєї появи сміливу білу сукню зі шлейфом із колекції Gaurav Gupta Haute Couture зима 2024. Вбрання мало вирізи на тулубі, високий розріз до стегна і відверте декольте, яке дуже притисло її груди.

Тараджі Генсон / © Associated Press

Тараджі Генсон / © Associated Press

Аутфіт Генсон доповнила білими босоніжками зі стразами і на шпильках. вона зробила стильне укладання, макіяж із пишними накладними віями і ніжний манікюр із декором. Діамантові прикраси завершили лук Тараджі.

Тараджі Генсон / © Associated Press

Тараджі Генсон / © Associated Press

Нагадаємо, Тараджі Генсон на церемонії нагородження BET Awards 2024 у Лос-Анджелесі з’явилася у золотій довгій сукні по фігурі з бретельками-ланцюгами від бренду Balmain.

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