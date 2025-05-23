Американська акторка з'явилася на галавечорі у сукні з відвертим декольте і розрізом до стегна

Тараджі Генсон / © Associated Press

Реклама

Американська акторка Тараджі Генсон стала гостею благодійного балу amfAR Cinema Against AIDS, який традиційно відбувся у межах Каннського кінофестивалю у готелі Hotel du Cap-Eden-Roc у місті Антіб. Його метою є допомога організаціям, які борються зі СНІДом.

Тараджі Генсон / © Associated Press

Зірка обрала для своєї появи сміливу білу сукню зі шлейфом із колекції Gaurav Gupta Haute Couture зима 2024. Вбрання мало вирізи на тулубі, високий розріз до стегна і відверте декольте, яке дуже притисло її груди.

Тараджі Генсон / © Associated Press

Аутфіт Генсон доповнила білими босоніжками зі стразами і на шпильках. вона зробила стильне укладання, макіяж із пишними накладними віями і ніжний манікюр із декором. Діамантові прикраси завершили лук Тараджі.

Реклама

Тараджі Генсон / © Associated Press

Нагадаємо, Тараджі Генсон на церемонії нагородження BET Awards 2024 у Лос-Анджелесі з’явилася у золотій довгій сукні по фігурі з бретельками-ланцюгами від бренду Balmain.