- Дата публікації
-
- Категорія
- Шоу-бізнес
- Кількість переглядів
- 219
- Час на прочитання
- 1 хв
Американська комікеса одягла на івент гарну сукню з вишивкою і розрізом до стегна
46-річна Тіффані Геддіш обрала для своєї появи вишукане вбрання від Tony Ward.
Американська комікеса та акторка Тіффані Геддіш відвідала церемонію нагородження премії Fashion Los Angeles Awards від Daily Front Row, яка відбулася у Лос-Анджелесі.
Жінка позувала на червоній доріжці у вишуканій світлій сукні максі без бретельок від бренду Tony Ward. Вбрання мало драпування і було прикрашене квітковою вишивкою зі срібних леліток.
Головний акцент у сукні був на високому розрізі до стегна, крізь який Тіффані весь час демонструвала свої ноги.
Аутфіт акторка доповнила туфлями кольору металік з голографічним ефектом від Christian Louboutin. Геддіш зробила акуратне укладання із підкрученими кінчиками, макіяж смокі-айс і манікюр перлинного кольору із золотим акцентом.
Вуха комікеса прикрасила діамантовими сережками, шию — делікатним ланцюжком із підвіскою, а на руках були браслет і діамантові каблучки від Le Vian.