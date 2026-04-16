Американська комікеса одягла на івент гарну сукню з вишивкою і розрізом до стегна

Тіффані Геддіш / © Associated Press

Американська комікеса та акторка Тіффані Геддіш відвідала церемонію нагородження премії Fashion Los Angeles Awards від Daily Front Row, яка відбулася у Лос-Анджелесі.

Жінка позувала на червоній доріжці у вишуканій світлій сукні максі без бретельок від бренду Tony Ward. Вбрання мало драпування і було прикрашене квітковою вишивкою зі срібних леліток.

Головний акцент у сукні був на високому розрізі до стегна, крізь який Тіффані весь час демонструвала свої ноги.

Аутфіт акторка доповнила туфлями кольору металік з голографічним ефектом від Christian Louboutin. Геддіш зробила акуратне укладання із підкрученими кінчиками, макіяж смокі-айс і манікюр перлинного кольору із золотим акцентом.

Вуха комікеса прикрасила діамантовими сережками, шию — делікатним ланцюжком із підвіскою, а на руках були браслет і діамантові каблучки від Le Vian.