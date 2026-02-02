ТСН у соціальних мережах

Американська реперка з прикрасою на голе тіло замість бюстгальтера з’явилася на церемонії й отримала нагороду

27-річна Doechii у провокаційному луку постала на премії «Греммі».

Аліна Онопа
Doechii

Doechii / © Associated Press

Американська реперка Doechii відвідала церемонію вручення премії «Греммі» в Лос-Анджелесі. Зірка отримала нагороду у номінації «Найкращий музичний кліп» на пісню «Anxiety».

Doechii / © Associated Press

Doechii / © Associated Press

На червоній доріжці вона з’явилася у сміливому образі від бренду Givenchy. На ній був об’ємний фактурний ансамбль кольору бургунді, який складався з накидки-шалі і пишної спідниці максі.

Doechii / © Associated Press

Doechii / © Associated Press

Замість бюстгальтера на голе тіло реперка одягла масивну золоту прикрасу-топ з різнокольоровим камінням, який мав ефектний вигляд.

Doechii / © Associated Press

Doechii / © Associated Press

У неї була об’ємна висока зачіска з кучерями, макіяж смокі-айс, сережки з камінням у вухах, масивний браслет на руці і клатч-футляр на золотій ручці-ланцюжку.

Doechii / © Associated Press

Doechii / © Associated Press

