Американська реперка з прикрасою на голе тіло замість бюстгальтера з’явилася на церемонії й отримала нагороду
27-річна Doechii у провокаційному луку постала на премії «Греммі».
Американська реперка Doechii відвідала церемонію вручення премії «Греммі» в Лос-Анджелесі. Зірка отримала нагороду у номінації «Найкращий музичний кліп» на пісню «Anxiety».
На червоній доріжці вона з’явилася у сміливому образі від бренду Givenchy. На ній був об’ємний фактурний ансамбль кольору бургунді, який складався з накидки-шалі і пишної спідниці максі.
Замість бюстгальтера на голе тіло реперка одягла масивну золоту прикрасу-топ з різнокольоровим камінням, який мав ефектний вигляд.
У неї була об’ємна висока зачіска з кучерями, макіяж смокі-айс, сережки з камінням у вухах, масивний браслет на руці і клатч-футляр на золотій ручці-ланцюжку.