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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
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Американська співачка лимонною мінісукнею підкреслила струнку фігуру

20-річна Маккенна Грейс продемонструвала кокетливий аутфіт на вулицях Нью-Йорка.

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Фото автора: Аліна Онопа Аліна Онопа
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Маккенна Грейс

Маккенна Грейс / © Getty Images

Американську співачку та акторку Маккенну Грейс папараці заскочили на вулиці Нью-Йорка. Дівчина мала милий і водночас кокетливий вигляд.

Маккенна була одягнена у трикотажну мінісукню лимонного кольору з довгими рукавами, круглим вирізом і таким самим поясом на стегнах з металевою прямокутною пряжкою. Дівчина трішки спустила вбрання з одного плеча, додавши аутфіту пікантності. Сукня чудово підкреслила її струнку фігуру і гарні ноги.

Маккенна Грейс / © Getty Images

Маккенна Грейс / © Getty Images

Лук знаменитість доповнила білими босоніжками на високих масивних платформах і підборах, а також маленькою жовтою сумкою з квітковим візерунком. На сукні у неї висіли сонцезахисні окуляри з рожевими лінзами.

Грейс зробила цікаву зачіску: волосся було частково зібране у високий хвіст, прикрашений косичками і кольоровими метеликами. Решта локонів спадала на плечі м’якими хвилями, а чолі був чубчик.

Маккенна зробила ніжний макіяж із рожевими рум’янами і бежевою помадою на губах. Завершили лук золотисті сережки-кільця.

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