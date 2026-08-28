Американська співачка у провокаційній прозорій сукні виблискувала трусами під час виступу

Eartheater / © Getty Images

Реклама

Американська співачка Eartheater виступила у Лондоні та привернула увагу провокаційним сценічним образом.

Артистка одягла повністю прозору чорну сукню максі з короткими рукавами, крізь яку було видно білий бюстгальтер і труси.

Реклама

Eartheater / © Getty Images

На талії у неї був чорний корсет із жорсткими кісточками. Вбрання також мало об’ємні драповані деталі на стегнах і декоративні вертикальні шви, які візуально видовжували силует.

Реклама

Лук Eartheater доповнила довгими чорними шкіряними рукавичками без пальців, поверх які одягла срібні масивні браслети. Вона також взула чорні гостроносі черевики. Волосся зірка зібрала у гладкий високий кінський хвіст і зробила макіяж смокі айс.

Новини партнерів