- Дата публікації
-
- Категорія
- Шоу-бізнес
- Кількість переглядів
- 23
- Час на прочитання
- 1 хв
Американська співачка у провокаційній прозорій сукні виблискувала трусами під час виступу
Eartheater вийшла на сцену у Лондоні у відвертому аутфіті.
Американська співачка Eartheater виступила у Лондоні та привернула увагу провокаційним сценічним образом.
Артистка одягла повністю прозору чорну сукню максі з короткими рукавами, крізь яку було видно білий бюстгальтер і труси.
На талії у неї був чорний корсет із жорсткими кісточками. Вбрання також мало об’ємні драповані деталі на стегнах і декоративні вертикальні шви, які візуально видовжували силует.
Лук Eartheater доповнила довгими чорними шкіряними рукавичками без пальців, поверх які одягла срібні масивні браслети. Вона також взула чорні гостроносі черевики. Волосся зірка зібрала у гладкий високий кінський хвіст і зробила макіяж смокі айс.