Американська співачка у сукні з розрізом до стегна позувала на червоній доріжці церемонії

Беккі Джі / © Associated Press

Американська співачка та акторка Беккі Джі відвідала у Лос-Анджелесі церемонію вручення нагороди «Людина року» від MusiCares, яку отримала Мераї Кері.

Беккі з’явилася на червоній доріжці в ефектному вечірньому образі. На ній була чорна обтисла асиметрична сукня максі з розрізом до стегна, який дозволив їй продемонструвати стрункі ноги. До вбрання були прикріплені дві акценті срібні брошки.

Сукню артистка скомбінувала з чорними босоніжками на високих платформах і підборах. У неї була гарна зачіска з локонами, вечірній макіяж із персиковими рум’янами, блискучими тінями і коричневою помадою, а також молочний манікюр. Руки Джі прикрасила каблучками з камінням, а у вухах були лаконічні сережки.

