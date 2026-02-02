Американська співачка у вечірній сукні з акцентом на пишному бюсті з'явилася на премії

Медісон Бір / © Associated Press

Американська співачка Медісон Бір у вечірньому образі відвідала церемонію вручення премії «Греммі» у Лос-Анджелесі.

На зірці була чорна сукня максі приталеного силуету, з широкими оксамитовими бретельками і шлейфом, яку для неї на замовлення створив бренд Andrew Kwon. У ній артистка мала гарний і стрункий вигляд.

Головним акцентом в образі Бір був пікантний виріз у зоні декольте, який підкреслив її пишний бюст.

Вбрання вона скомбінувала з чорними босоніжками та діамантовими прикрасами. У Медісон було гарне укладання з локонами, макіяж із рожевими рум’янами і французький манікюр.

Нагадаємо, Медісон Бір на премії Billboard Women in Music Awards сяяла у небесно-блакитній корсетній сукні на бретельках і з асиметричним подолом.