- Дата публікації
-
- Категорія
- Шоу-бізнес
- Кількість переглядів
- 29
- Час на прочитання
- 1 хв
Американська співачка у вечірній сукні з акцентом на пишному бюсті з'явилася на премії
Медісон Бір мала стрункий і гарний вигляд на червоній доріжці.
Американська співачка Медісон Бір у вечірньому образі відвідала церемонію вручення премії «Греммі» у Лос-Анджелесі.
На зірці була чорна сукня максі приталеного силуету, з широкими оксамитовими бретельками і шлейфом, яку для неї на замовлення створив бренд Andrew Kwon. У ній артистка мала гарний і стрункий вигляд.
Головним акцентом в образі Бір був пікантний виріз у зоні декольте, який підкреслив її пишний бюст.
Вбрання вона скомбінувала з чорними босоніжками та діамантовими прикрасами. У Медісон було гарне укладання з локонами, макіяж із рожевими рум’янами і французький манікюр.
Нагадаємо, Медісон Бір на премії Billboard Women in Music Awards сяяла у небесно-блакитній корсетній сукні на бретельках і з асиметричним подолом.