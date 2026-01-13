ТСН у соціальних мережах

Ана де Армас у сукні з камінням і мереживом від Louis Vuitton зачарувала аутфітом на премії

37-річна акторка обрала для своєї появи на світській церемонії гарне вечірнє вбрання від Louis Vuitton. 

Автор публікації
Фото автора: Аліна Онопа Аліна Онопа
Ана де Армас

Ана де Армас / © Associated Press

Ана де Армас стала гостею церемонії вручення премії «Золотий глобус» у Беверлі-Гіллз.

Ана де Армас / © Associated Press

Ана де Армас / © Associated Press

На червоній доріжці зірка зачарувала своїм гарним вечірнім образом, у якому вона мала ефектний і стрункий вигляд. На ній була чорна мерехтлива сукня максі на тонких бретельках від Louis Vuitton, яку для неї пошили на замовлення. Вбрання було рясно розшите чорним камінням і мереживо на хвилястому декольте і високому розрізі.

Ана де Армас / © Associated Press

Ана де Армас / © Associated Press

Аутфіт Ана доповнила чорними сатиновими босоніжками на платформах і підборах. Вона зробила зачіску з локонами на один бік, ніжний макіяж і нюдовий манікюр. У вухах в де Армас були діамантові сережки-цвяшки, на шиї — діамантове кольє, а на руках каблучки з діамантами.

Ана де Армас / © Associated Press

Ана де Армас / © Associated Press

