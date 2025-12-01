- Дата публікації
Ана Тейлор-Джой з’явилася на публіці у вінтажному вбранні від Джона Гальяно
Акторка взяла участь у пресконференції, яка відбулася в Марокко в межах Міжнародного кінофестивалю в Марракеші.
Аня Тейлор-Джой цьогоріч увійшла до складу журі, тож щодня з’являтиметься на подібних заходах і червоних доріжках.
На зустріч з журналістами вона одягла чорну вінтажну сукню від Dior, створену Джоном Гальяно для колекції весна-літо 2001. У вбрання був асиметричний поділ, а також декор у вигляді вишивки нитками.
Волосся Аня зібрала ззаду і прикрасила бантом, а її макіяж був лаконічним і дуже ніжним. Образ Тейлор-Джой завершили босоніжки від Aquazzura і прикраси від Tiffany & Co.
Раніше на червоній доріжці кінофестивалю Аня Тейлор-Джой продемонструвала ще два образи від Dior, але вже з нових колекцій бренду.