Андрій Данилко емоційно висловився про Путіна: "Тобі треба зайти у свій бункер і застрелитися на х*й!"

Артист Андрій Данилко, широко відомий, як Вєрка Сердючка, побував в ефірі телеканалу "Київ" і просто з бомбосховища емоційно висловився на адресу агресора Путіна.

"Якщо він така пародистка, Путін — подивіться, це все за сценарієм фашистської Німеччини: прийоми, слова, як це все відбувається. Якщо він так хоче залишитися в історії, я чув, що він так пародує Гітлера або копіює його вчинки, йому так хочеться бути в підручниках — та ти, звичайно, вже в підручниках, Путін! Для того, щоб бути остаточним Гітлером, тобі треба зайти в цей свій, б...дь, бункер і застрелитися на х * й!".

Андрій розповів, що він перебуває у бомбосховищі у Києві і не збирається нікуди їхати. І заявив, що після того, як усе закінчиться, він серйозно займеться тим, щоб покращити стан цих сховищ. Насамкінець він сказав українцям: "Завжди страх боїться спокою, вони хочуть нас залякати, хочуть щоб ось ця сирена і ти вже тремтиш, так, але зробіть все, як завжди. Спустіться спокійно у притулок, не виходьте на вулицю, я прошу вас зберігати спокій, Не панікувати, я вірю, що добро переможе зло!".

Данилко показав Путіну дулю і сказав: "Путін, президент Росії, ти не отримаєш Україну, ти отримаєш дулю. Мадонна показала F*ck, а ти отримаєш дулю!".

Нагадаємо, раніше ми писали, що дочка Сніжани Єгорової — Стася Ровінська, послала свою матір слідом за російським кораблем публічно, опублікувавши частину листування у Facebook. Сніжана Єгорова заявляла, що підтримує визнання президентом Путіним самопроголошених "ЛНР" та "ДНР" і виступає за "російський світ".

Читайте також: