Андрогінний шик: стильна Емма Корін на галаконцерті у Лондоні

Акторка одягла головний тренд 2021 року – оксамитовий жакет.

Британська акторка Емма Коррін, яка зіграла у серіалі "Корона" принцесу Діану, продемонструвала розкішний образ на галаконцерті Cabaret, який відбувся у клубі Kit Kat Club, у Лондоні.

25-річна знаменитість одягла чорний оксамитовий жакет-пальто з лацканами та ґудзиками, який поєднала з чорною водолазкою, штанами та блискучими лоферами Prada, які були повністю прикрашені стразами.

Емма Коррін / Getty Images

Нагадаємо, що ще в липні 2021 року Емма зізналася, що перебуває в пошуку гендерної ідентичності, а потім в інтерв'ю для ITV News Granada Reports вперше назвала себе "квір" (людина, яка є істотою без певної статі).

Після цього акторка розпочала роботу над новим фільмом — ЛГБТ-драмі "Мій поліцейський", де зіграє разом із Гаррі Стайлсом. Картина заснована на однойменному романі Бетан Робертс, дія якого розгортається в Брайтоні 1950-х, коли гомосексуальність засуджувалась і каралась кримінально. Емма виконає роль дружини поліцейського.

Емма Коррін / Getty Images

Гаррі Стайлс та Емма Коррін на зйомках фільму "Мій поліцейський". / Getty Images

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