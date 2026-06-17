Анджеліна Джолі у вишуканій сукні без бретелей з’явилася на публіці у Нью-Йорку

Анджеліна Джолі / © Getty Images

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Жодна поява Анджеліни Джолі на залишається поза увагою і абсолютно очікувано, що вона знову привернула погляди, коли вийшла на публіку. Зірка приїхавши до Нью-Йорка для презентації свого фільму «Кутюр».

Акторка одягнула вечірню сукню без бретелей із драпуванням, декольте у якої було виконане в вигляді серця, а поверх неї — біле вкорочене пальто ідеального крою та класичного фасону.

Анджеліна Джолі / © Getty Images

Також у образі були лаковані туфлі-човники на високих підборах, окуляри у чорні оправі та золоті прикраси — довгі сережки та браслет. Волосся Анджеліна вклала у легкі локони, які елегантно спадали на плечі.

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Анджеліна Джолі / © Getty Images

У фільмі «Кутюр» Анджеліна грає Максін, американську режисерку, у якої під час роботи діагностують рак молочної залози. Ця роль дуже близька акторці, чия мати, Маршелін Бертран, померла від раку яєчників та молочної залози 2007 року. Пізніше Анджеліна перенесла профілактичну подвійну мастектомію, дізнавшись, що вона носійка мутації гена BRCA1, який може викликати і у неї таку хворобу.

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