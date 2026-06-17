ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
45
Час на прочитання
1 хв

Анджеліна Джолі у вишуканій сукні без бретелей з’явилася на публіці у Нью-Йорку

Легендарна акторка позувала фотографам біля готелю The Whitby.

Автор публікації
Фото автора: Юлія Каранковська Юлія Каранковська
Коментарі
Анджеліна Джолі

Анджеліна Джолі / © Getty Images

Жодна поява Анджеліни Джолі на залишається поза увагою і абсолютно очікувано, що вона знову привернула погляди, коли вийшла на публіку. Зірка приїхавши до Нью-Йорка для презентації свого фільму «Кутюр».

Акторка одягнула вечірню сукню без бретелей із драпуванням, декольте у якої було виконане в вигляді серця, а поверх неї — біле вкорочене пальто ідеального крою та класичного фасону.

Анджеліна Джолі / © Getty Images

Анджеліна Джолі / © Getty Images

Також у образі були лаковані туфлі-човники на високих підборах, окуляри у чорні оправі та золоті прикраси — довгі сережки та браслет. Волосся Анджеліна вклала у легкі локони, які елегантно спадали на плечі.

Анджеліна Джолі / © Getty Images

Анджеліна Джолі / © Getty Images

У фільмі «Кутюр» Анджеліна грає Максін, американську режисерку, у якої під час роботи діагностують рак молочної залози. Ця роль дуже близька акторці, чия мати, Маршелін Бертран, померла від раку яєчників та молочної залози 2007 року. Пізніше Анджеліна перенесла профілактичну подвійну мастектомію, дізнавшись, що вона носійка мутації гена BRCA1, який може викликати і у неї таку хворобу.

Коментарі
Сортувати:
Дата публікації
Кількість переглядів
45
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie