ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
372
Час на прочитання
1 хв

Анджеліна Джолі вийшла на червону доріжку у сукні, яку тепер усі обговорюють

Сукня акторки підкреслювала фігура і трохи демонструвала тіла, однак це було дуже вишукано і без натяків на відвертість.

Автор публікації
Фото автора: Юлія Каранковська Юлія Каранковська
Анджеліна Джолі

Анджеліна Джолі / © Getty Images

Голлівудська діва Анджеліна Джолі з’явилася на прем’єрі фільму «Кутюр» у якому виконала головну роль. Захід відбувся у Парижі, а прийшла зірка на нього у мерехтливій срібній сукні від Givenchy.

Її образ миттєво став предметом розмов у світі моди, адже сукня була з так званим «голим» ефектом — трендом серед знаменитостей, який ніяк не вщухає две протягом багатьох сезонів. Її сукня була виконана з тонкого сітчастого матеріалу, багато прикрашене срібною вишивкою з флористичними мотивами, намистинами та блискучими аплікаціями.

Анджеліна Джолі / © Getty Images

Анджеліна Джолі / © Getty Images

Рукави у сукні були короткими, а поділ спідниці був асиметричним та з торочкою. Джолі носила це вишукане вбрання у поєднанні з чорними туфлями на підборах та діамантовими сережками у вухах. Увагу привертали й інші деталі образу акторки, зокрема її об’ємна зачіска з вкладеним на один бік волоссям та лаконічний вечірній макіяж.

Філь з Джолі вийде в український прокат 5 березня. Світова прем’єра стрічки відбулася у межах Міжнародного кінофестивалю у Торонто минулого року. Події у фільмі розгортаються під час реального паризького Тижня моди з автентичними локаціями та професіоналами індустрії.

Анджеліна Джолі / Кадр із фільму «Кутюр»

Анджеліна Джолі / Кадр із фільму «Кутюр»

Анджеліна Джолі / Кадр із фільму «Кутюр»

Анджеліна Джолі / Кадр із фільму «Кутюр»

Анджеліна Джолі / Кадр із фільму «Кутюр»

Анджеліна Джолі / Кадр із фільму «Кутюр»

Анджеліна Джолі / Кадр із фільму «Кутюр»

Анджеліна Джолі / Кадр із фільму «Кутюр»

Анджеліна Джолі у гарних сукнях (18 фото)

Анджеліна Джолі / © Associated Press

Анджеліна Джолі / © Associated Press

Анджеліна Джолі / © Getty Images

Анджеліна Джолі / © Getty Images

Анджеліна Джолі / © Associated Press

Анджеліна Джолі / © Associated Press

Анджеліна Джолі / © Associated Press

Анджеліна Джолі / © Associated Press

Анджеліна Джолі / © Associated Press

Анджеліна Джолі / © Associated Press

Анджеліна Джолі із сином / © Associated Press

Анджеліна Джолі із сином / © Associated Press

Анджеліна Джолі / © Associated Press

Анджеліна Джолі / © Associated Press

Анджеліна Джолі / © Getty Images

Анджеліна Джолі / © Getty Images

Анджеліна Джолі / © Getty Images

Анджеліна Джолі / © Getty Images

Анджеліна Джолі та її дочка Захара / © Associated Press

Анджеліна Джолі та її дочка Захара / © Associated Press

Анджелина Джоли_1 / © Associated Press

© Associated Press

Анджеліна Джолі / © Associated Press

Анджеліна Джолі / © Associated Press

Анджеліна Джолі / © Getty Images

Анджеліна Джолі / © Getty Images

Анджеліна Джолі / © Associated Press

Анджеліна Джолі / © Associated Press

Анджеліна Джолі / © Associated Press

Анджеліна Джолі / © Associated Press

Анджеліна Джолі / © Associated Press

Анджеліна Джолі / © Associated Press

Анджеліна Джолі / © Getty Images

Анджеліна Джолі / © Getty Images

Анджеліна Джолі / © Getty Images

Анджеліна Джолі / © Getty Images

Дата публікації
Кількість переглядів
372
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie