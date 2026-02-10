Анджеліна Джолі вийшла на червону доріжку у сукні, яку тепер усі обговорюють

Анджеліна Джолі / © Getty Images

Голлівудська діва Анджеліна Джолі з’явилася на прем’єрі фільму «Кутюр» у якому виконала головну роль. Захід відбувся у Парижі, а прийшла зірка на нього у мерехтливій срібній сукні від Givenchy.

Її образ миттєво став предметом розмов у світі моди, адже сукня була з так званим «голим» ефектом — трендом серед знаменитостей, який ніяк не вщухає две протягом багатьох сезонів. Її сукня була виконана з тонкого сітчастого матеріалу, багато прикрашене срібною вишивкою з флористичними мотивами, намистинами та блискучими аплікаціями.

Анджеліна Джолі / © Getty Images

Рукави у сукні були короткими, а поділ спідниці був асиметричним та з торочкою. Джолі носила це вишукане вбрання у поєднанні з чорними туфлями на підборах та діамантовими сережками у вухах. Увагу привертали й інші деталі образу акторки, зокрема її об’ємна зачіска з вкладеним на один бік волоссям та лаконічний вечірній макіяж.

Філь з Джолі вийде в український прокат 5 березня. Світова прем’єра стрічки відбулася у межах Міжнародного кінофестивалю у Торонто минулого року. Події у фільмі розгортаються під час реального паризького Тижня моди з автентичними локаціями та професіоналами індустрії.

Анджеліна Джолі / Кадр із фільму «Кутюр»

Анджеліна Джолі / Кадр із фільму «Кутюр»

Анджеліна Джолі / Кадр із фільму «Кутюр»

Анджеліна Джолі / Кадр із фільму «Кутюр»