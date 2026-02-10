- Дата публікації
-
- Категорія
- Шоу-бізнес
- Кількість переглядів
- 372
- Час на прочитання
- 1 хв
Анджеліна Джолі вийшла на червону доріжку у сукні, яку тепер усі обговорюють
Сукня акторки підкреслювала фігура і трохи демонструвала тіла, однак це було дуже вишукано і без натяків на відвертість.
Голлівудська діва Анджеліна Джолі з’явилася на прем’єрі фільму «Кутюр» у якому виконала головну роль. Захід відбувся у Парижі, а прийшла зірка на нього у мерехтливій срібній сукні від Givenchy.
Її образ миттєво став предметом розмов у світі моди, адже сукня була з так званим «голим» ефектом — трендом серед знаменитостей, який ніяк не вщухає две протягом багатьох сезонів. Її сукня була виконана з тонкого сітчастого матеріалу, багато прикрашене срібною вишивкою з флористичними мотивами, намистинами та блискучими аплікаціями.
Рукави у сукні були короткими, а поділ спідниці був асиметричним та з торочкою. Джолі носила це вишукане вбрання у поєднанні з чорними туфлями на підборах та діамантовими сережками у вухах. Увагу привертали й інші деталі образу акторки, зокрема її об’ємна зачіска з вкладеним на один бік волоссям та лаконічний вечірній макіяж.
Філь з Джолі вийде в український прокат 5 березня. Світова прем’єра стрічки відбулася у межах Міжнародного кінофестивалю у Торонто минулого року. Події у фільмі розгортаються під час реального паризького Тижня моди з автентичними локаціями та професіоналами індустрії.