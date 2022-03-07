Анджеліна Джолі опублікувала в Instagram несамовите відео від простої українки з Харкова

Анджеліна Джолі продовжує підтримувати українців.

Акторка опублікувала у своєму Instagram несамовите відео від мешканки Харкова, яка ховається зі своїми дітьми у підвалі, щоб уберегтися від куль та бомб.

"Якщо ви можете, будь ласка, знайдіть хвилинку, щоб переглянути це відео, яким поділився зі мною @unicef, про українську матір Марину, яка бореться за безпеку своїх дітей, побоюючись обстрілів та нападів.

Такою є реальність життя мирних жителів, які опинилися в пастці і які були змушені ховатися, зокрема приблизно 7,5 мільйона українських дітей, їхніх батьків та сімей, а також біженців з таких країн, як Афганістан, Ємен та Сирія, які бігли в Україну та яким тепер знову загрожує вигнання, а також студенти з Індії та африканських країн.

Забезпечення того, щоб допомога та припаси могли дійти до мирних жителів, які опинилися у пастці, є нагальним завданням для всіх людей в Україні. ЮНІСЕФ та УВКБ ООН @refugees та їхні партнери, включаючи сміливі місцеві організації, докладають усіх зусиль, щоб допомогти нужденним та доправити допомогу скрізь, де це можливо”, — написала Джолі.

Раніше у своєму Instagram Анджеліна публікувала пост, у якому закликала допомагати українським громадянам, які змушені тікати із країни.

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