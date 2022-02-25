Анджеліна Джолі підтримала Україну і разом з ООН зайнялася допомогою біженцям

Американська суперзірка Анджеліна Джолі підтримала українців. На своїй сторінці в Instagram вона сказала, що молиться за нас, але також разом із колегами з ООН у справах біженців займається організацією допомоги.
"Як і багато хто з вас, я молюся за людей в Україні. Я і мої колеги з @refugees зосереджені на тому, щоб зробити все можливе для забезпечення захисту та основних прав людини, переміщених осіб та біженців у регіоні. Ми вже бачили повідомлення про жертв та людей, які почали залишати свої будинки у пошуках безпеки. Ще зарано знати, що станеться, але значення цього моменту — для народу України та для міжнародного правопорядку — неможливо переоцінити", — написала вона.
Також Україну підтримали Пріянка Чопра, Арнольд Шварценеггер та Стівен Спілберг.
Зазначимо:
- Вранці 24 лютого президент РФ Володимир Путін у відеозверненні оголосив про "спеціальну військову операцію" із "захисту" Донбасу.
- Міноборони РФ повідомило про завдання ударів по військовій інфраструктурі України.
- Після 5 години ранку 24 лютого були чутні вибухи в районі Борисполя, Харкові, Одесі та інших великих містах.
- Російські "Гради" били вздовж усього кордону, від Луганська до Житомира.
- Україна закрила небо для польотів
- У МВС розповіли про російські обстріли України.
- Президент України Володимир Зеленський заявив, що на всій території України запроваджується військовий стан.
- Протягом 24 лютого внаслідок російських обстрілів загинули 137 українських військових та цивільних людей.
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Нагадаємо:
- 21 лютого президент Росії Володимир Путін підписав укази про визнання "незалежності" "ДНР" та "ЛНР".
- 22 лютого Рада Федерації РФ остаточно ратифікувала договори про визнання "ЛДНР".
- 22 лютого Рада Федерації Російської Федерації задовольнила звернення президента РФ Володимира Путіна і дозволила використання армії за кордоном.
- ЄС, США, а також інші країни одна за одною заявляють, що не визнаватимуть "незалежність" "ЛДНР" і запроваджують санкції.
- З 24 лютого в Україні запроваджено надзвичайний стан.