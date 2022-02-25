Анджеліна Джолі підтримала Україну і разом з ООН зайнялася допомогою біженцям

Американська суперзірка Анджеліна Джолі підтримала українців. На своїй сторінці в Instagram вона сказала, що молиться за нас, але також разом із колегами з ООН у справах біженців займається організацією допомоги.

"Як і багато хто з вас, я молюся за людей в Україні. Я і мої колеги з @refugees зосереджені на тому, щоб зробити все можливе для забезпечення захисту та основних прав людини, переміщених осіб та біженців у регіоні. Ми вже бачили повідомлення про жертв та людей, які почали залишати свої будинки у пошуках безпеки. Ще зарано знати, що станеться, але значення цього моменту — для народу України та для міжнародного правопорядку — неможливо переоцінити", — написала вона.

Також Україну підтримали Пріянка Чопра, Арнольд Шварценеггер та Стівен Спілберг.

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