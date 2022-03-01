Анджеліна Джолі підтримує Україну: акторка займається допомогою біженцям

Американська акторка Анджеліна Джолі солідарна з Україною та звертається з проханням до країн-сусідів приймати біженців.
У своєму Instagram Джолі опублікувала пост, у якому закликала допомагати українським громадянам, які змушені тікати із країни.
"За останні кілька днів з України до сусідніх країн втекло понад півмільйона людей. За оцінками УВКБ ООН, у разі подальшого загострення ситуації їх може бути до 4 мільйонів. Вкрай важливо, щоб країни, що приймають, продовжували приймати всіх тих, хто рятується втечею від конфліктів та відсутності безпеки", — написала акторка.
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Раніше, нагадаємо, Джолі писала, що молиться за нас, але також разом із колегами з ООН у справах біженців займається організацією допомоги.
"Як і багато хто з вас, я молюся за людей в Україні. Я і мої колеги з @refugees зосереджені на тому, щоб зробити все можливе для забезпечення захисту та основних прав людини, переміщених осіб та біженців у регіоні. Ми вже бачили повідомлення про жертви і людей, які почали залишати свої будинки у пошуках безпеки. Ще зарано, щоб зрозуміти, що станеться, але значення цього моменту — для народу України та для міжнародного правопорядку — неможливо переоцінити", — написала Анджеліна.
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