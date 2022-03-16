Анджеліна Джолі показала світові фотографії українських дітей, що біжать від війни

Анджеліна Джолі поділилася ще кількома несамовитими фотографіями українських дітей, які змушені втікати від війни.

Голлівудська акторка та спеціальний посол ООН заявила, що війна призведе до травм, втраченого дитинства та розбитих життів цих та багатьох інших дітей в Україні.

Карусель зображень починається з фотографії чоловіка та жінки з дітьми, які чекають переходу через річку після втечі з Ірпеня, що неподалік Києва.

На другому знімку хлопчик-підліток лежить на лікарняному ліжку поряд з матір'ю, поки його лікують від травм, отриманих внаслідок нападу російських окупантів. На третьому зображенні дитина хвора на рак обіймає чоловіка в підвалі лікувального закладу, який служить бомбосховищем.

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"Окрім мільйонів людей, які втікали за межі України, близько 2 мільйонів людей переміщені всередині своєї країни, багато з них опинилися у пастці бойових дій, позбавлені доступу до допомоги і перебувають у прямій фізичній небезпеці", — підписала пост акторка. "Без припинення війни діти заплатять найвищу ціну — травмами, втраченим дитинством та розбитими життями".

Джолі сказала, що разом з її колегами з @refugees зосереджена на тому, щоб зробити все можливе для забезпечення захисту та основних прав людини переміщених осіб та біженців у регіоні.

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