Анджеліна Джолі прийшла на інтерв'ю босоніж: що сталося

Причина, чому вона так зробила, була досить серйозною.

Голлівудська суперзірка – оскароносна акторка Анджеліна Джолі – прийшла на інтерв'ю на "Нічне шоу з Джиммі Фелоном". Вона з'явилася у довгій оксамитовій сукні без декору та рукавів. Її елегантне вбрання було від бренду Saint Laurent, яке вона раніше носила на фотоколі під час Венеційського кінофестивалю. Образ акторка доповнила лаконічною зачіскою, макіяжем та кількома сережками.

Але також увагу привернуло й те, що Анджеліна була без взуття. Під час інтерв'ю вона зізналася, що зламала палець на нозі.

"Вчора я зламала палець на нозі. І я намагалася знайти зручне взуття, але вирішила піти просто так", — сказала вона.

Анджеліна Джолі / Фото: Associated Press

Як саме акторка дістала травму – не уточнила. Можна побачити на фото, що один палець Джолі забинтований.

Анджеліна Джолі / Фото: Associated Press

Нагадаємо, що нещодавно така сама неприємність сталася з королевою Іспанії Летицією, тому вона тривалий час не могла ходити на підборах і вибирала лише зручне взуття.

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