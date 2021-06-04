"Ангел" Ельза Госк блиснула пишними грудьми в яскравому бікіні

32-річна шведка постала перед камерою в купальнику.

Ельза Госк багато часу проводить на прогулянках і на свіжому повітрі. Також молода мама іноді вибирається на пляж і любить похизуватися знімками в своєму блогу в Instagram, на яких позує в купальнику.

"Ангел" Victoria's Secret якраз опублікувала таке фото, поставши на ньому в яскравому блакитному бікіні з жовтими квітами. Ельза позувала під великою парасолькою, сховавшись від сонця. На фото видно, що у Госк великі та пишні груди, такі зміни в зовнішності трапилися тому, що модель годує грудьми свою дочку, яка народилася в лютому 2021 року. Швидше за все, після того, як Ельза завершить грудне вигодовування, публіка побачить зміни в її формах.

Ельза Госк / Instagram Ельзи Госк

Але поки молода мама насолоджується, фотографується в купальниках і часто показує фотографії з маленькою дочкою.

Ельза Госк з дочкою Тууліккі / Instagram Ельзи Госк

Ельза Госк з дочкою Тууліккі / Instagram Ельзи Госк

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