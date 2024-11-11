"Ангели" зібралися на тусовці: Жасмін Тукс, Міранда Керр та Сара Сампайо сяяли на галавечорі

Колишні "ангели" Victoria's Secret зібралися на галавечорі Baby2Baby у Pacific Design Center у Лос-Анджелесі.

Жасмін Тукс, Міранда Керр та Сара Сампайо колись разом виходили на подіум Victoria's Secret Fashion Show, а у вихідні кожна з них відвідала світський захід у Лос-Анджелесі.

Міранда Керр вийшла на доріжку в блідо-рожевій сукні Pamella Roland з корсетом і спідницею з пір'ям. Модель тримала в руках сріблястий клатч, одягнула сережки з діамантами, розпустила довге каштанове волосся і зробила виразний вечірній макіяж.

Міранда Керр і Жасмін Тукс / Фото: Getty Images

Сара Сампайо обрала для виходу на публіку чорну максісукню від Zuhair Murad з об'ємною спідницею та розрізом спереду. Сукня була з американською проймою і доповнила її модель чорними сатиновими туфлями, прикрашеними камінням. Волосся Сара зібрала в пучок, зробила макіяж із червоними губами та доповнила образ численними прикрасами – сережками, кількома каблучками та браслетами.

Сара Сампайо / Фото: Associated Press

Жасмін Тукс приїхала на вечір у сукні з чорним корсетом, розшитим камінням та білим прямим подолом з високим розрізом. Образ Тукс доповнила чорними туфлями з лакованої шкіри на шпильці, діамантовим браслетом та кількома каблучками. Довге чорне волосся моделі було розпущене і накручене локонами, а в макіяжі вона зробила акцент на бежеві відтінки.

Жасмін Тукс / Фото: Associated Press

Галавечір також відвідала акторка Шарліз Терон, вона з'явилася перед фотографами у кремовій сукні з глибоким вирізом на декольте з весняно-літньої колекції Schiaparelli з чорним корсетом, що підкреслює талію.

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