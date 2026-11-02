Ангел і демон: Гейлі та Джастін Бібери здивували всіх своїми парними костюмами на Геловін

Гейлі та Джастін Бібери, , фото: instagram.com/lilbieber/

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Модель і бізнесвумен Гейлі Бібер та її чоловік, співак Джастін Бібер, продемонстрували оригінальні парні образи на Геловін. Подружжя вирішило обіграти класичне протистояння добра і зла: Гейлі перевтілилася в ангела, а Джастін приміряв костюм демона.

Гейлі та Джастін Бібери, фото: instagram.com/lilbieber/

Гейлі та Джастін Бібери, фото: instagram.com/lilbieber/

На фотографіях, якими вони поділилися в Instagram, 29-річна Гейлі з’явилася в ефектному білому вбранні. Вона одягла топ із пір’ям, мінішорти, об’ємні білі крила та німб над головою. Образ доповнили золотисті туфлі на підборах і перламутровий макіяж.

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Гейлі та Джастін Бібери, фото: instagram.com/lilbieber/

Гейлі та Джастін Бібери, фото: instagram.com/lilbieber/

Джастін, у свою чергу, зробив ставку на червоний колір. 32-річний виконавець з’явився у шкіряному комплекті вільного крою, доповнивши його шапкою з рогами диявола та футуристичними окулярами. Його образ вийшов більш невимушеним і з елементами вуличного стилю.

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Джастін Бібер, фото: instagram.com/lilbieber/

Джастін Бібер, фото: instagram.com/lilbieber/

Шанувальники високо оцінили ідею парних костюмів подружжя та відзначили, наскільки ефектно їм вдалося поєднати протилежні образи.

Нагадаємо, раніше Гайді Клум вразила своїм моторошним образом на Геловін — вона з’явилася в образі величезної відірваної кисті.

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