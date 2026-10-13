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- Шоу-бізнес
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«Ангел» Ромі Стридж зі сльозами на очах розповіла, що її не взяли на шоу Victoria’s Secret 2026
Дівчина зняла емоційне відео, в якому розповіла, що не пройшла кастинг на майбутній показ відомого бренду.
Колишня «ангел» Victoria’s Secret Ромі Стридж розповіла, що не пройшла кастинг на щорічне шоу бренду, яке відбудеться 18 жовтня 2026 року в Лос-Анджелесі. За словами 31-річної моделі, остаточну відмову вона отримала всього за кілька днів до показу, після кількох тижнів невизначеності.
Стридж поділилася своєю історією в TikTok. Вона розповіла, що у вересні поїхала до Нью-Йорка на кастинг і все літо тренувалася, сподіваючись знову вийти на подіум Victoria’s Secret після народження двох дітей. Однак після прослуховування модель довго не отримувала остаточної відповіді й продовжувала готуватися до шоу, не знаючи, чи варто розраховувати на участь.
За словами Ромі, представники її агентства продовжували запевняти, що вона залишається у списку потенційних учасниць. У підсумку модель дізналася, що її не обрали. При цьому її засмутила не стільки сама відмова, скільки відсутність ясності та підтримки з боку агентства.
«Я не думаю, що буду брати участь у кастингах у майбутньому, бо мені не сподобалося, як усе пройшло. Мені не сподобалося, як зі мною поводилися. Я б хотіла зберегти хороші спогади», — зізналася Стридж.
Після публікації модель отримала підтримку від своєї колеги Фріди Аасен. Вона написала у коментарях, що теж брала участь у кастингу, але отримала відмову.
Тим часом у соцмережах з’явилася інформація, що в шоу нібито не братимуть участі й інші колишні моделі бренду, зокрема Лаїс Рібейро. Однак поки що це твердження не отримало надійного незалежного підтвердження, тому говорити про офіційну відмову бразильської моделі передчасно.
Нагадаємо, Ромі Стридж брала участь у показах Victoria’s Secret з 2014 по 2018 рік, а в 2015-му отримала статус «ангела». Лаїс Рібейро також була однією з відомих моделей бренду: вона виходила на подіум Victoria’s Secret і в 2017 році презентувала знаменитий Fantasy Bra, прикрашений дорогоцінними каменями.
Зазначимо, що Victoria’s Secret Fashion Show 2026 відбудеться 18 жовтня. Серед оголошених учасниць — Джіджі Хадід, Адріана Ліма, Кендіс Свейнпол та Ешлі Грем.