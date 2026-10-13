«Ангел» Ромі Стридж зі сльозами на очах розповіла, що її не взяли на шоу Victoria’s Secret 2026

Ромі Стридж / © Associated Press

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Колишня «ангел» Victoria’s Secret Ромі Стридж розповіла, що не пройшла кастинг на щорічне шоу бренду, яке відбудеться 18 жовтня 2026 року в Лос-Анджелесі. За словами 31-річної моделі, остаточну відмову вона отримала всього за кілька днів до показу, після кількох тижнів невизначеності.

Ромі Стридж / © Associated Press

Стридж поділилася своєю історією в TikTok. Вона розповіла, що у вересні поїхала до Нью-Йорка на кастинг і все літо тренувалася, сподіваючись знову вийти на подіум Victoria’s Secret після народження двох дітей. Однак після прослуховування модель довго не отримувала остаточної відповіді й продовжувала готуватися до шоу, не знаючи, чи варто розраховувати на участь.

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За словами Ромі, представники її агентства продовжували запевняти, що вона залишається у списку потенційних учасниць. У підсумку модель дізналася, що її не обрали. При цьому її засмутила не стільки сама відмова, скільки відсутність ясності та підтримки з боку агентства.

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«Я не думаю, що буду брати участь у кастингах у майбутньому, бо мені не сподобалося, як усе пройшло. Мені не сподобалося, як зі мною поводилися. Я б хотіла зберегти хороші спогади», — зізналася Стридж.

Ромі Стридж / © Associated Press

Після публікації модель отримала підтримку від своєї колеги Фріди Аасен. Вона написала у коментарях, що теж брала участь у кастингу, але отримала відмову.

Тим часом у соцмережах з’явилася інформація, що в шоу нібито не братимуть участі й інші колишні моделі бренду, зокрема Лаїс Рібейро. Однак поки що це твердження не отримало надійного незалежного підтвердження, тому говорити про офіційну відмову бразильської моделі передчасно.

Нагадаємо, Ромі Стридж брала участь у показах Victoria’s Secret з 2014 по 2018 рік, а в 2015-му отримала статус «ангела». Лаїс Рібейро також була однією з відомих моделей бренду: вона виходила на подіум Victoria’s Secret і в 2017 році презентувала знаменитий Fantasy Bra, прикрашений дорогоцінними каменями.

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Зазначимо, що Victoria’s Secret Fashion Show 2026 відбудеться 18 жовтня. Серед оголошених учасниць — Джіджі Хадід, Адріана Ліма, Кендіс Свейнпол та Ешлі Грем.

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