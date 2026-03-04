ТСН у соціальних мережах

Шоу-бізнес
142
1 хв

Аня Тейлор-Джой у перлинній сукні сяяла на ексклюзивному галавечорі у Луврі

Акторка прийшла на елітний благодійний вечір, який відбувався у стінах найвідомішого у світі музею.

Фото автора: Юлія Каранковська Юлія Каранковська
Аня Тейлор-Джой

Аня Тейлор-Джой / © Getty Images

У межах Тижня моди в Парижі відбувся традиційний світський благодійний захід, спрямований зібрати кошти для збереження та підтримки діяльності Лувру (фінансова допомога на реставрацію, нові проєкти, збереження спадщини музею). У межах цього елітного заходу гостям — відомим людям зі світу мистецтва, моди, культури, бізнесу та світської сцени — влаштовують розкішну вечерю і ексклюзивну нічну екскурсію музеєм.

Цього року гостею заходу стала американська акторка Аня Тейлор-Джой. Дівчина обрала для галавечора вишукану сукню від Dior класичного дизайну та фасону і виконану з атласного шовку перлинного відтінку. У сукні було V-подібне декольте, пишна спідниця і бантики на плечах.

Аня Тейлор-Джой / © Getty Images

Аня Тейлор-Джой / © Getty Images

Волосся Аня розпустила, на її обличчі був яскравий макіяж з червоною помадою, а взула вона босоніжки з бантиками.

Також акторка відвідала показ Dior, під час якого креативний директор бренду Джонатан Андерсон презентував колекцію на сезон осінь-зима 2026–2027. Акторка прийшла на захід у ніжно-персиковому ансамблі.

Аня Тейлор-Джой / © Associated Press

Аня Тейлор-Джой / © Associated Press

Світські і повсякденні луки акторки Ані Тейлор-Джой (40 фото)

Аня Тейлор-Джой_1 / © Getty Images

© Getty Images

Аня Тейлор-Джой_2 / © Associated Press

© Associated Press

Аня Тейлор-Джой / © Getty Images

Аня Тейлор-Джой / © Getty Images

Аня Тейлор-Джой / © Getty Images

Аня Тейлор-Джой / © Getty Images

Аня Тейлор-Джой / © Getty Images

Аня Тейлор-Джой / © Getty Images

Аня Тейлор-Джой / © Getty Images

Аня Тейлор-Джой / © Getty Images

Аня Тейлор-Джой / © Associated Press

Аня Тейлор-Джой / © Associated Press

Аня Тейлор-Джой / © Getty Images

Аня Тейлор-Джой / © Getty Images

Аня Тейлор-Джой / © Getty Images

Аня Тейлор-Джой / © Getty Images

Аня Тейлор-Джой / © Getty Images

Аня Тейлор-Джой / © Getty Images

Аня Тейлор-Джой_4 / © Associated Press

© Associated Press

Аня Тейлор-Джой / © Getty Images

© Getty Images

Аня Тейлор-Джой / © Getty Images

© Getty Images

Аня Тейлор-Джой і Малкольм Макрей / © Associated Press

© Associated Press

Аня Тейлор-Джой / © Getty Images

© Getty Images

Аня Тейлор-Джой / © Associated Press

© Associated Press

Аня Тейлор-Джой / © Getty Images

© Getty Images

Аня Тейлор-Джой_2 / © Associated Press

© Associated Press

Аня Тейлор-Джой / © Getty Images

© Getty Images

Аня Тейлор-Джой_2 / © Associated Press

© Associated Press

Аня Тейлор-Джой_2 / © Associated Press

© Associated Press

Аня Тейлор-Джой_1 / © Getty Images

© Getty Images

Аня Тейлор-Джой_1 / © Associated Press

© Associated Press

Аня Тейлор-Джой_1 / © Associated Press

© Associated Press

Аня Тейлор-Джой_2 / © Associated Press

© Associated Press

Аня Тейлор-Джой_1 / © Associated Press

© Associated Press

Аня Тейлор-Джой_5 / © Associated Press

© Associated Press

Аня Тейлор-Джой_2 / © Getty Images

© Getty Images

Аня Тейлор-Джой_1 / © Getty Images

© Getty Images

Аня Тейлор-Джой / © Getty Images

© Getty Images

Аня Тейлор-Джой_1 / © Getty Images

© Getty Images

Аня Тейлор-Джой_1 / © Associated Press

© Associated Press

Аня Тейлор-Джой_3 / © Associated Press

© Associated Press

Аня Тейлор-Джой_2 / © Getty Images

© Getty Images

Аня Тейлор-Джой / © Getty Images

© Getty Images

Аня Тейлор-Джой / © Getty Images

© Getty Images

Аня Тейлор-Джой / © Getty Images

© Getty Images

Аня Тейлор-Джой_2 / © Associated Press

© Associated Press

Аня Тейлор-Джой / © Getty Images

© Getty Images

Аня Тейлор-Джой_2 / © Associated Press

© Associated Press

