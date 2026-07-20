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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
330
Час на прочитання
1 хв

Аню Тейлор-Джой сфотографували у сміливому образі: акторка вийшла на вулицю у бюстгальтері

Акторка довела, що вона справжній хамелеон — як на екрані, так і у моді.

Автор публікації
Фото автора: Юлія Каранковська Юлія Каранковська
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Аня Тейлор-Джой

Аня Тейлор-Джой / © Getty Images

Виходячи з нью-йоркського готелю The Bowery, акторка Аня Тейлор-Джой продемонструвала образ, який без сумніву привернув увагу.

Замість класичного топу акторка обрала сміливий фіолетовий бюстгальтер, який відкривав її рельєфний живіт. Щоб трохи пом’якшити всю комбінацію та адаптувати її до денного виходу, Аня накинула на плечі короткий оливково-зелений кардиган, залишивши його розстебнутим. Носила цей верх вона з асиметричною спідницею.

Аня Тейлор-Джой / © Getty Images

Аня Тейлор-Джой / © Getty Images

Це несподіване поєднання кольорів, приглушених відтінків оранжевого та жовтого з насиченим фіолетовим та зеленим було від бренду Balmain Pre-Spring 2027.

Акторка доповнила образ яскравими жовтими мюлями на підборах та прикрасами від Tiffany & Co., зокрема дуже популярною підвіскою на шиї.

Згодом акторку помітили на трибунах під час Чемпіонату світу з футболу, де вона вболівала за Аргентину, оскільки виросла у цій країні і вільно говорить іспанською мовою.

Аня Тейлор-Джой з чоловіком / © Getty Images

Аня Тейлор-Джой з чоловіком / © Getty Images

Коментарі
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Дата публікації
Кількість переглядів
330
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