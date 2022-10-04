Анна Добриднєва, Альона Омаргалієва та інші зірки взяли участь у благодійному проєкті Андре Тана

Українські знаменитості стали амбасадорами нової колекції Андре Тана "YA MYRNE NEBO", яку дизайнер створив разом із благодійним фондом "За мирне небо".

У фотопроєкті, присвяченому відбудові постраждалих від російської агресії домівок, взяли участь: Анна Добриднєва, KHAYAT, Альона Омаргалієва, Гєна Вітер, Lavika, Анна Жижа і TOM SODA.

Концепт "YA MYRNE NEBO" відображає ідентичність українців через символи та людей, які формували національну ідею та говорить про те, що кожен із нас формує нову історію і впливає на майбутнє України. Кожен є тим самим пазлом, з якого складається "Мирне небо" для українців, в яких його забрали.

Учасники фотопроєкту, яким керував відомий фотограф Ruslan Pukshyn, також поділилися думками про те, що для кожного з них значить "Мирне небо" для того, щоб сказати світові, як це бути українцем сьогодні.

Анна Добриднєва: "Мирне небо - це сонячні, спокійні ранки в Криму і зоряні, тихі ночі в Карпатах. Це усмішки українських дітлахів".

Альона Омаргалієва: "Мирне небо - коли кожен з нас впевнений у завтрашньому дні".

KHAYAT: "Мирне небо - це знати, що буде завтра та мати серце наповнене впевненістю і свободою".

Анна Жижа: "Мирне небо непотрібно закривати".

Гєна Вітер: "Мирне небо - це вільно дихати на своїй землі".

Lavika: "Мирне небо - це коли прокидаєшся від пташок і дитячого сміху, бо хтось йде до школи, а ти вариш каву вдома з усмішкою на вустах”.

TOM SODA: “Мирне небо - це, коли з нього тільки дощ чи сніг”.

Зазначимо, фотопроєкт став частиною благодійного вечора фонду, де колажі із зірковими амбасадорами продавались як лоти на відбудову чергових, понівечених російською агресією, українських осель.

Придбати благодійні вироби та стати частиною чистого обрію для нашої країни, коли війна ще триває - можна на офіційному сайті дизайнера ANDRE TAN.

Читайте також: