До сліз: Анна Добриднєва здійснила ще одну мрію військового

Ми писали раніше, що Анна Добриднєва здійснила мрію військового під позивним Модест. У чоловіка було велике бажання записати пісню й Анна написала її для нього. Композиція отримала назву – "Дай мені шанс".

На цьому артистка не зупинилася і разом із творчою командою здійснила ще одну мрію нашого захисника – вони зняли кліп на цю пісню. Головним героєм кліпу став сам Модест, а режисером – письменник-сценарист відомих фільмів та серіалів Олександр Брагін.

"Здійснювати мрії – це ніби відчути себе трішки чарівником. А якщо йдеться про мрію такого потужного воїна, як Модест, то взагалі чистий кайф. Модест харизмат, у нього така цікава, я б сказав, акторська манера виконання, відчувається, що за змістом та емоцією це точно його пісня. Ну і соціальний підтекст. Війна вбиває, війна руйнує, зокрема, на жаль, вбиває стосунки, руйнує родини. Я не знаю статистику розлучень в Україні після повномасштабного вторгнення, але думаю, вона невтішна. Родина, кохання – це те, що тримає, це те, що дає сили. Якщо цей меседж "Дай мені шанс" когось зачепить, якщо ця пісня, це музичне відео, когось зворушить, якщо врятує хоча б одне справжнє кохання, то наша місія виконана", – сказав Олександр Брагін.

Головну роль у відеокліпі зіграла акторка "Жіночого кварталу" Ольга Жуковцова, яка нині поєднує творчість із кар’єрою психологині та коуча.

"Зараз розробляю авторські методи самовдосконалення та саморегулювання станів. Тому вважаю, що ця творча робота – необхідний підтримувальтний продукт для наших військових і їхніх дружин. Війна внесла в родини багато непорозумінь, болю та страждань. Часи вимагають від нас бути сильними, але ми не маємо забувати – що ми люди, і ми всі можемо помилятися, робити хибні висновки, змінюватися, шукати підтримки та отримувати її”, – поділилася Ольга.

Оператором-постановником роботи виступив Максим Тужилін, який відомий своїми проєктами для Netflix. Його так захопила ця історія пісні і її виконавця, що він вирішив вступити до лав ЗСУ.

"Я настільки надихнувся головним героєм, що на наступний день після знімань подав документи до спецпідрозділу Модеста", – зізнався Максим.

Авторкою ідеї і однією з продюсерок кліпу стала Анна Добриднєва. Ось, що співачка каже про цю роботу:

"Велика вдячність всій команді, яка перетворила мрію одного героя на важливий соціальний проєкт і благодійну творчу колаборацію небайдужих митців! Хай ця історія і надалі надихає українців здійснювати свої мрії", – сказала Анна.

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