Анна Добриднєва

Анна Добриднєва презентувала довгоочікувану українськомовну версію синглу «Скандал». Це адаптація пісні гурту «Пара Нормальних», яка колись підкорила танцмайданчики країни.

«„Скандал“ — це жартівлива і трішки брутальна історія про пристрасні почуття двох людей. Часом навіть занадто пристрасні. Я скучила за цією піснею і слухачі теж. Адже постійно запитали про неї. Ось, мої любі, це для вас. Слухайте і передавайте вітання собі у безтурботний 2010-й», — сказала Анна.

За словами артистки, нова композиція «Скандал» — це поєднання ностальгії, самоіронії і нестримної енергії, яка миттєво заряджає на рух. Пісня зберегла свій фірмовий характер, але отримала свіже українське звучання, створене з любов’ю і повагою до оригіналу.