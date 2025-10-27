ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Анна Добриднєва презентувала українськомовну версію хіта гурту "Пара Нормальних" — "Скандал"

Співачка і волонтерка потішила прихильників музичним подарунком.

Аліна Онопа
Анна Добриднєва

Анна Добриднєва

Анна Добриднєва презентувала довгоочікувану українськомовну версію синглу «Скандал». Це адаптація пісні гурту «Пара Нормальних», яка колись підкорила танцмайданчики країни.

«„Скандал“ — це жартівлива і трішки брутальна історія про пристрасні почуття двох людей. Часом навіть занадто пристрасні. Я скучила за цією піснею і слухачі теж. Адже постійно запитали про неї. Ось, мої любі, це для вас. Слухайте і передавайте вітання собі у безтурботний 2010-й», — сказала Анна.

За словами артистки, нова композиція «Скандал» — це поєднання ностальгії, самоіронії і нестримної енергії, яка миттєво заряджає на рух. Пісня зберегла свій фірмовий характер, але отримала свіже українське звучання, створене з любов’ю і повагою до оригіналу.

