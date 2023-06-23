Анна Саліванчук у мереживному кроптопі блиснула сексуальним декольте на прем'єрі комедії з Дженніфер Лоуренс

У столичному кінотеатрі "Оскар", ТРЦ Gulliver відбувся прем’єрний показ комедії "Без Образ" із Дженніфер Лоуренс у головній ролі. Подивитися веселий фільм прийшли українські селебріті, блогери і ЗМІ. На заході були Анна Саліванчук, Лілія Ребрик із чоловіком Андрієм Диким, Анатоліч, Юла, OLEYNIK та інші.

Андрій Дикий, Лілія Ребрик, Анатолій Анатоліч і Юла

OLEYNIK

Прем’єрний показ комедії "Без Образ"

Найпікантніший лук на заході продемонструвала Анна Саліванчук. Акторка постала перед фотографом у чорному костюмі з принтом і молочному мереживному кроптопі, який чудово підкреслив її сексуальний бюст.

Анна Саліванчук.

Про фільм

У Медді, яка працювала у таксі, конфіскували автівку, і вона змушена шукати іншу роботу, аби врятувати від конфіскації свій будинок. Серед вакансій вона знаходить одну незвичайну – заможні батьки шукають дівчину, яка б допомогла їхньому сором'язливому сину стати більш розкутим із дівчатами. Чи вдасться головній героїні знайти спільну мову з хлопцем?

Фільм вже вийшов в український прокат.

Нагадаємо, Дженніфер Лоуренс розповіла про знімання у комедії "Без образ".

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