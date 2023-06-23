Анна Саліванчук у мереживному кроптопі блиснула сексуальним декольте на прем'єрі комедії з Дженніфер Лоуренс

Українська акторка обрала для походу на прем'єру стильний образ.
У столичному кінотеатрі "Оскар", ТРЦ Gulliver відбувся прем’єрний показ комедії "Без Образ" із Дженніфер Лоуренс у головній ролі. Подивитися веселий фільм прийшли українські селебріті, блогери і ЗМІ. На заході були Анна Саліванчук, Лілія Ребрик із чоловіком Андрієм Диким, Анатоліч, Юла, OLEYNIK та інші.
Найпікантніший лук на заході продемонструвала Анна Саліванчук. Акторка постала перед фотографом у чорному костюмі з принтом і молочному мереживному кроптопі, який чудово підкреслив її сексуальний бюст.
Про фільм
У Медді, яка працювала у таксі, конфіскували автівку, і вона змушена шукати іншу роботу, аби врятувати від конфіскації свій будинок. Серед вакансій вона знаходить одну незвичайну – заможні батьки шукають дівчину, яка б допомогла їхньому сором'язливому сину стати більш розкутим із дівчатами. Чи вдасться головній героїні знайти спільну мову з хлопцем?
Фільм вже вийшов в український прокат.
Нагадаємо, Дженніфер Лоуренс розповіла про знімання у комедії "Без образ".
Читайте також: