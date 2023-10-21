Анна Саліванчук у светрі з ведмедем, учасниця "Холостяка-11" – у бежевому пальті: зірки на прем'єрі фільму з Леонардо Ді Капріо

Драма "Вбивці квіткової повні" Мартіна Скорсезе заснована на реальних подіях.
У кінотеатрі "Планета Кіно", РЦ Blockbuster, відбувся допрем’єрний показ нового фільму Мартіна Скорсезе "Вбивці квіткової повні".
Івент відвідали селебріті та блогери, серед яких – Анна Саліванчук, Тарас Цимбалюк, Тетяна Карікова, Яна Смоленцева, Серж Смолін, Євгеній Єрьомін, учасниця 11-го сезону шоу "Холостяк" – Розалі Номбре та інші.
Про фільм:
"Вбивці квіткової повні" – це неовестерн культового режисера Мартіна Скорсезе. Знятий він на основі однойменної документальної книжки журналіста Девіда Ґренна, виданої у 2017 році. Головні ролі у стрічці зіграли Леонардо Ді Капріо та Роберт Де Ніро.
Це детективна історія про вбивство корінних жителів США – племені Осейджу – у 1920-х роках в індіанському поселенні Осадж в штаті Оклахома. Там було відкрите родовище нафти, що збагатило місцевих жителів, які потім загинули. ФБР розпочинає розслідування цих вбивств.
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