Анна Саліванчук у светрі з ведмедем, учасниця "Холостяка-11" – у бежевому пальті: зірки на прем'єрі фільму з Леонардо Ді Капріо

У кінотеатрі "Планета Кіно", РЦ Blockbuster, відбувся допрем’єрний показ нового фільму Мартіна Скорсезе "Вбивці квіткової повні".

Івент відвідали селебріті та блогери, серед яких – Анна Саліванчук, Тарас Цимбалюк, Тетяна Карікова, Яна Смоленцева, Серж Смолін, Євгеній Єрьомін, учасниця 11-го сезону шоу "Холостяк" – Розалі Номбре та інші.

Анна Саліванчук

Тарас Цимбалюк і Анна Саліванчук

Розалі Номбре

Яна Смоленцева

В'ячеслав Соломка і Ольга Женевська

Серж Смолін

Ірина Татаренко і Євгеній Єрьомін

Роман Мединський і Аліна Смоліна-Мединська

Інна Гордєєва

Про фільм:

"Вбивці квіткової повні" – це неовестерн культового режисера Мартіна Скорсезе. Знятий він на основі однойменної документальної книжки журналіста Девіда Ґренна, виданої у 2017 році. Головні ролі у стрічці зіграли Леонардо Ді Капріо та Роберт Де Ніро.

Це детективна історія про вбивство корінних жителів США – племені Осейджу – у 1920-х роках в індіанському поселенні Осадж в штаті Оклахома. Там було відкрите родовище нафти, що збагатило місцевих жителів, які потім загинули. ФБР розпочинає розслідування цих вбивств.

Читайте також: