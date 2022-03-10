Анна Сєдокова закрила свій Instagram, так і не висловившись про війну в Україні

Анна Сєдокова закрила свій Instagram, так і не висловившись про війну в Україні

Українська попспівачка Анна Сєдокова, яка багато років живе в Росії, закрила свій Instagram-акаунт.

На початку 2000-х років Анна здобула популярність в Україні, ставши ведучою ранкового шоу "Підйом", а після стала однією з учасниць гурту "ВІА Гра". Однак під час війни, яку Росія розв'язала в Україні 24 лютого 2022 року, Сєдокова жодного разу не висловилася, не позначила своєї позиції, як це зробили багато її колег, і всі два тижні продовжувала мовчати.

Анна Сєдокова

Зараз Сєдокова взагалі закрила свій акаунт в Instagram, мабуть для того, щоб вчергове вдати, що "нічого не відбувається" і "зірок це не стосується".

Анна Сєдокова / instagram.com/annasedokova

Раніше, нагадаємо, телеведуча Оксана Марченко, яка втекла з України, вирішила обмежити українцям доступ до своїх соцмереж. А країну залишила увечері 18 лютого у супроводі охорони.

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