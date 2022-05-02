Анна Трінчер презентувала щемливу відеороботу, яку присвятила героїчним українкам

Артистка випустила кліп про розлуку з коханою людиною.

Анна Трінчер презентувала кліп на пісню "Не залишай", в якому зворушливо передала стан всіх українок від 24 лютого і до нині: їхнє очікування і сльози відчаю.

Тендітна зовні, але сильна та відважна всередині - саме такою зараз є кожна українка в очікуванні свого коханого-героя з війни.

Мудвідео "Не залишай" - це крик душі незламної української героїні, яка щодня молиться за свого захисника. Від відчайдушного рядка з пісні: "Не залишай мене одну…" щемить серце - за нестерпні страждання всіх, хто зустрівся віч-на-віч з війною.

"Мільйони українок зараз чекають на своїх чоловіків з фронту, щодня перебувають у тривозі, стресі та не розуміють, чи настане новий день для їхніх коханих. Очікування перетворилося на момент вічної ходьби до неосяжного пункту призначення. Сьогоднішні події здаються сюжетом якогось драматичного фільму, але, на жаль, це реальність, героями якої стали українці", - сказала Анна.

Своєю піснею артистка хоче підтримати кожну жінку, яку кровопролитна війна розлучила з коханим.

Так Трінчер з виступами відвідує прихистки з дітьми та жінками на Заході України, які були вимушені покинути свої рідні домівки.

Артистка вже заспівала для біженок в Івано-Франківську, Львові і Тернополі, де її зустрічали тепло, з обіймами та сльозами на очах.

"Українки неймовірні. Найсильніші, найвідважніші жінки з великим серцем. Відвідуючи кожен прихисток, я відчувала нестерпну біль, але разом з цим і неймовірну силу не тільки жінок, а й зовсім маленьких дітей… Ми багато обіймалися, співали, плакали та сміялися, забуваючи про тугу хоча б на годинку. Так не повинно бути. Я хочу, щоб після глибоких страждань ми всі по-новому вдихнули життя, і кожен герой повернувся до своєї жінки-героїні", - додала Анна.

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