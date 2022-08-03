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Анна Трінчер у свій день народження долучилася до благодійної ініціативи

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Анна Трінчер у свій день народження долучилася до благодійної ініціативи

Анна Трінчер/Пресслужба

Українська співачка збирає гроші на пікапи для українських військових.

Сьогодні, 3 серпня, Анні Трінчер виповнилося 21. З нагоди дня свого народження співачка вирішила долучитись до благодійної ініціативи – допомогти своїм друзям-блогерам – подружжю Куровських - зібрати кошти на 10 пікапів для ЗСУ.

Тож для тих, хто хоче її привітати, Трінчер відкрила карту для донатів. Всі отримані кошти артистка відправить до "Благодійного фонду Куровських" на пікапи для наших захисників. 

Нагадаємо, Трінчер презентувала щемливу відеороботу на пісню "Не залишай", яку присвятила героїчним українкам.

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