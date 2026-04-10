Анна Вінтур у зеленій шкіряній куртці з хутряним коміром з’явилася на прем’єрі фільму

Анна Вінтур / © Associated Press

Реклама

Анна Вінтур відвідала у Нью-Йорку премєру документального фільму «Лорн», знятого і спродюсованого Морганом Невіллом, про творця шоу «Saturday Night Live» Лорне Майклса.

Там Анна постала у зеленій шкіряній куртці із хутряним коміром та в молочній сукні з психоделічним зеленим принтом, чорною вишивкою і високою горловиною. Аутфіт вона доповнила білими ботильйонами у чорні цятки. У неї була її фірмова зачіска боб каре із чубчиком, макіяж із ніжним відтінком помади на губах та чорні сонцезахисні окуляри на обличчі.

Перед фотокамерами Вінтур також позувала разом із міжнародним редакційним директором Vanity Fair Марком Гвідуччі і заступником глобального редакційного директора GQ Адамом Байдаві.

Реклама