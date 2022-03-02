Антон Птушкін та інші українські блогери звернулися до колег із Росії: "Скільки можна мовчати?"

Антон Птушкін та інші українські блогери звернулися до колег із Росії: "Скільки можна мовчати?"

Відео на своїй сторінці в Instagram опублікував Антон.

Антон опублікував збірне відео на своїй сторінці в Instagram, в якому свої звернення до російських блогерів записали багато відомих українців: Даша Астаф'єва, Олексій Дурнєв, Ян Гордієнко, Юра Каплан, Саша Чистова, Настя Гонцул, Дмитро Євтушенко, Володимир Дантес, Коля Зирянов, Мурафа, Андрій Лузан та багато інших.

"Привіт. Ми українські блогери, хочемо поговорити з нашими колегами з Росії. Людьми, яких дивляться, слухають та люблять. Ми не будемо вас зараз ні в чому звинувачувати, давайте просто поговоримо", — починається ролик словами Антона Птушкіна.

Російські блогери, не мовчіть!

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