Антон Птушкін та інші українські блогери звернулися до колег із Росії: "Скільки можна мовчати?"

Відео на своїй сторінці в Instagram опублікував Антон.
Антон опублікував збірне відео на своїй сторінці в Instagram, в якому свої звернення до російських блогерів записали багато відомих українців: Даша Астаф'єва, Олексій Дурнєв, Ян Гордієнко, Юра Каплан, Саша Чистова, Настя Гонцул, Дмитро Євтушенко, Володимир Дантес, Коля Зирянов, Мурафа, Андрій Лузан та багато інших.
"Привіт. Ми українські блогери, хочемо поговорити з нашими колегами з Росії. Людьми, яких дивляться, слухають та люблять. Ми не будемо вас зараз ні в чому звинувачувати, давайте просто поговоримо", — починається ролик словами Антона Птушкіна.
Російські блогери, не мовчіть!
Читайте також:
- Ведуча Соломія Вітвіцька звернулася до росіян: "Ми боротимемося, а ваші солдати тут гинуть"
- "Ми не збираємося здаватися": Олена Зеленська звернулася до світової спільноти
- Стася Ровінська — дочка Сніжани Єгорова — публічно послала матір слідом за російським кораблем
- Кім Кардашян на багатомільйонну аудиторію в Instagram захопилася президентом Зеленським
- "Не мовчи": Катя Осадча звернулася до Анни Сєдокової
- Андрій Данилко емоційно висловився про Путіна: "Тобі треба зайти у свій бункер і застрелитися на х*й!"
- Роберт Де Ніро про війну Росії з Україною: "Ми маємо щось зробити... щоб зупинити таку агресію"
- Росія атакувала Україну: всі новини про військове вторгнення в режимі онлайн