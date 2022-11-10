Аня Тейлор-Джой у синій шкіряній спідниці засвітила шрам на коліні

Аня Тейлор-Джой відвідала прем'єру комедійного трилеру "Меню" режисера Марка Майлода, яка відбулася у BFI Southbank у Лондоні. У картині Аня зіграла головну роль.

Для цієї події акторка обрала синій лук зі шкіри від бренду Alexander McQueen. Він складався з топа-бюст'є з оголеними плечами і асиметричної спідниці.

Аня Тейлор-Джой / Фото: Getty Images

У цьому вбранні Аня засвітила невеликий шрам на коліні.

Аня Тейлор-Джой / Фото: Getty Images

На руках у неї були довгі шкіряні рукавички. На одну рукавичку красуня одягла діамантовий браслет.

Костюм Тейлор-Джой скомбінувала з чорними лакованими туфлями на шпильках.

Зірка зробила гарну зачіску з локонами, які з одного боку спадали на її тендітне плече. Макіяж смокі айс завершив яскравий образ Ані.

Про фільм:

Тайлер (Ніколас Голт) запрошує Марго (Аня Тейлор-Джой) на вечерю. Але це не просте побачення. Заради цієї вечері усі гості ресторану відправляються на віддалений острів. Дванадцять людей, які тут вечеряють, заплатили за таку можливість чималі гроші. Тайлер запросив Марго мало не в останню хвилину, тож вона ще не встигла усвідомили унікальність закладу та неповторність меню. Виявляється, шеф Словік (Рейф Файнс) сам обирав гостей свого ресторану і приготував для кожного сюрприз. Поява Марго серед запрошених дещо збентежила його, але відступати від свого плану вечірки він не збирається.

Читайте також: