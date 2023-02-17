Апогей дивацтва: Джулія Фокс вийшла на вулицю у стрипах, мікроміні та з сумкою-манекеном

Образи знаменитості щоразу дивують все більше. Цього разу на Тижні моди вона епатувала аксесуарами.

Епатажна модель Джулія Фокс знову вийшла у світ і продемонструвала черговий фрикобраз. Вона одягла сіру мікро-спідницю, яка ледве прикривала сідниці, а також укорочену вінілову куртку.

Образ Джулії був створений брендом Mikhael Kale, який спеціалізується на таких епатажних речах.

Однак зіркою образу безперечно стала сумка Фокс, яка нагадувала жіноче тіло одягнене в маску-балаклаву та шкіряні речі. Ба більше, сумка була виконана на повний зріст і дівчині явно було не просто носити її з собою.

Джулія Фокс / Фото: Getty Images

Лук моделі, над яким працювала стилістка Бріана Андалор, завершили чорні стрипи та кардинальні зміни у зовнішності — Джулія чи то одягла перуку, чи то пофарбувала волосся. Також вона зробила макіяж під новий відтінок волосся.

Джулія Фокс / Фото: Getty Images

Раніше цього тижня Фокс поділилася декількома образами з Тижня моди в Нью-Йорку і вони також були досить "божевільні". Але також вона кілька разів виходила на подіум, зокрема модель взяла участь у шоу бренду Luis De Javier і завершила його довгою джинсовою сукнею з рогами на грудях.

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