Архівні кадри: модель Гайді Клум показала милі фото зі своїми дітьми

Німецька зірка – багатодітна мама, проте рідко тішить своїх шанувальників сімейними знімками.
51-річна німецька модель і суддя шоу America's Got Talent Гайді Клум виховує чотирьох дітей – двох доньок і двох синів. Усі діти народилися у шлюбі моделі зі співаком Сілом. Хоча для старшої доньки Лені він і не є біологічним батьком, проте Гайді почала зустрічатися з артистом, вже будучи вагітною від бізнесмена Флавіо Бріаторе.
Лені – теж модель, тому досить публічна особа і часто знімається з мамою в рекламах. Решту дітей Клум показує рідко. Тож шанувальники зірки були раді побачити архівні сімейні фотографії німецької моделі.
У своєму Instagram вона показала серію знімків, зроблених, коли її дітям було ще по 3-5 років.
Фото зроблені під час прогулянок у лісі з собакою, на березі моря та на атракціонах.
"Час летить так швидко!" – написала Гайді під фото.
Раніше, нагадаємо, Гайді Клум у Геловін з'явилася на своїй грандіозній зірковій костюмованій вечірці в Нью-Йорку і знову здивувала всіх своїм образом. Вона перетворилася на інопланетянина з культового фільму Спілберга.
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