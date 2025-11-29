ТСН у соціальних мережах

Аріана Гранде одягла останнє вбрання, створене модельєром Юбером де Живанши

Вона носила один із найцінніших виробів відомого Модного дому.

Автор публікації
Юлія Каранковська
Аріана Гранде

Аріана Гранде

Аріані Гранде, яка стала всесвітньою улюбленицею після ролі у фільмі «Wicked: Чародійка», Модний дім Givenchy надав сукню, яку було представлено в колекції Haute Couture осінь-зима 1995 року, як весільну.

Аріани Гранде / фото: instagram.com/givenchy

Аріани Гранде / фото: instagram.com/givenchy

Ніжно-рожеве вбрання було з круглим декольте, довгими рукавами, пишною спідницею і розшите атласними стрічками по всій довжині в хитромудрі візерунки. Аріана одягла його на один із заходів під час престуру до фільму і доповнила квітами у високій зачісці.

Аріани Гранде / фото: instagram.com/givenchy

Аріани Гранде / фото: instagram.com/givenchy

Цю сукню вважають останнім вбранням легендарного модельєра Юбера де Живанши — її було представлено як завершальний образ фінального показу кутюр’є в паризькому Гранд-готелі. Свою останню колекцію Юбер де Живанши присвятив своєму ательє.

Сукня Givenchy / фото: instagram.com/givenchy

Сукня Givenchy / фото: instagram.com/givenchy

Сукня Givenchy / фото: instagram.com/givenchy

Сукня Givenchy / фото: instagram.com/givenchy

Платье Givenchy / видео: instagram.com/givenchy

Нагадаємо, що Живанши дружив і одягав таку легенду, як Одрі Гепберн, а на пенсії мешкав у замку Жонше, що є пам’яткою архітектури, недалеко від Парижа. Модельєр помер 2018 року у віці 91 року.

Юбер де Живанши / © Getty Images

Юбер де Живанши / © Getty Images

