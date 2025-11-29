Аріана Гранде одягла останнє вбрання, створене модельєром Юбером де Живанши

Аріана Гранде

Аріані Гранде, яка стала всесвітньою улюбленицею після ролі у фільмі «Wicked: Чародійка», Модний дім Givenchy надав сукню, яку було представлено в колекції Haute Couture осінь-зима 1995 року, як весільну.

Аріани Гранде / фото: instagram.com/givenchy

Ніжно-рожеве вбрання було з круглим декольте, довгими рукавами, пишною спідницею і розшите атласними стрічками по всій довжині в хитромудрі візерунки. Аріана одягла його на один із заходів під час престуру до фільму і доповнила квітами у високій зачісці.

Аріани Гранде / фото: instagram.com/givenchy

Цю сукню вважають останнім вбранням легендарного модельєра Юбера де Живанши — її було представлено як завершальний образ фінального показу кутюр’є в паризькому Гранд-готелі. Свою останню колекцію Юбер де Живанши присвятив своєму ательє.

Сукня Givenchy / фото: instagram.com/givenchy

Сукня Givenchy / фото: instagram.com/givenchy

Платье Givenchy / видео: instagram.com/givenchy

Нагадаємо, що Живанши дружив і одягав таку легенду, як Одрі Гепберн, а на пенсії мешкав у замку Жонше, що є пам’яткою архітектури, недалеко від Парижа. Модельєр помер 2018 року у віці 91 року.