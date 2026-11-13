Аріана Гранде вийшла у світ з колишнім коханим, з яким знову зійшлася

Аріана Гранде та Ріккі Альварес / © Associated Press

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Американська співачка та акторка Аріана Гранде вперше з’явилася на червоній доріжці разом зі своїм коханим Ріккі Альваресом. 33-річна артистка та 35-річний танцюрист і фотограф не приховували своїх почуттів перед камерами. Альварес обіймав Гранде за талію, а вона з посмішкою дивилася на нього.

Аріана Гранде та Ріккі Альварес / © Associated Press

Для виходу в світ Аріана обрала вінтажне вбрання Badgley Mischka з колекції 1990-х років. Світло-сіру сукню в клітинку з тонкими бретелями прикрашали квіткові деталі на ліфі, а пишна спідниця до підлоги додавала образу романтичності. Співачка зібрала темне волосся у гладку зачіску та прикрасила його світлою стрічкою. Образ доповнили сережки Swarovski.

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Аріана Гранде та Ріккі Альварес / © Associated Press

Ріккі віддав перевагу більш невимушеному стилю: чорний піджак, білу сорочку з розстебнутим коміром, темні джинси і коричневі черевики.

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Аріана Гранде та Ріккі Альварес / © Associated Press

Історія стосунків пари почалася близько десяти років тому. Аріана та Ріккі познайомилися під час Honeymoon Tour, коли Альварес працював танцюристом у команді співачки. Вони зустрічалися з 2015-го по 2016 рік, після чого розійшлися, але зберегли дружні стосунки.

Чутки про відновлення роману з’явилися влітку 2026 року, коли артистів помітили разом в Остіні. У серпні Гранде фактично підтвердила їхні стосунки, опублікувавши спільні фотографії з Альваресом.

Нагадаємо, раніше Аріана Гранде зачарувала всіх своєю рожевою сукнею-кейпом на світському заході.

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